Clinton uit kritiek tijdens impeachment: “Amerikanen verdienen een eerlijk proces”

De in 2016 verslagen Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft woensdag via twitter de Republikeinse senatoren bekritiseerd die dinsdag in het afzettingsproces omtrent de Republikeinse president Donald Trump de elf Democratische amendementen, om getuigen te horen en documenten voor te leggen, hebben weggestemd. Dit heeft de krant Washinton Post gemeld.