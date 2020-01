Rodanya Kelsey, de Nederlandse die met haar ex-vriend Morgan meedeed aan de jongste editie van Temptation island, is bevallen van een zoontje. “Ons kleine ventje is er eindelijk”, laat ze weten aan haar volgers. De 22-jarige beviel begin deze week van Levay Ace. “Alles gaat goed” klinkt het. “Nu gaan we even in alle rust genieten.”