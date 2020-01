Zonhoven -

Morgen (donderdag) is er een drukjacht op everzwijnen in de omgeving van de Wijers (Hasselt-Zonhoven). Deze is door Natuur en Bos georganiseerd. Het volledige gebied zal in de voormiddag afgezet worden. De politie laat weten dat er geen reden tot paniek is als u geweerschoten hoort.