Lanaken / Maasmechelen -

De politie van Lanaken-Maasmechelen gaat als eerste politiezone in Limburg de applicatie Focus gebruiken. Focus is een app, die ontwikkeld werd door de politie van Antwerpen, waarmee agenten via hun smartphone snel en eenvoudig verschillende databanken kunnen raadplegen. In de loop van dit jaar zullen ook de andere politiezones in Limburg de applicatie in gebruik nemen.