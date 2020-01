Voetbaltransfers blijven records breken: wereldwijd 6,63 miljard euro in 2019, Belgen goed voor 451,3 miljoen

Voetbalclubs hebben vorig jaar wereldwijd 7,35 miljard dollar (6,63 miljard euro) uitgegeven aan transfers, een stijging met 5,8 procent in vergelijking met 2018, toen voor de eerste keer de kaap van 7 miljard dollar gerond werd, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA woensdag bekend.

De cijfers komen uit het jaarlijkse Global Transfer Market-rapport, waarin de gegevens uit het International Transfer Matching System (ITMS) van de FIFA gebundeld worden. Elke transfer moet ter validatie in het ITMS ingegeven worden. De wereldwijde stijging zwakte wel af, want een jaar eerder werd er nog een verhoging van 10,3 procent genoteerd. De opwaartse tendens gaat echter jaar na jaar door. Ter vergelijking: in 2012 werd er door de clubs 2,4 miljard euro uitgegeven. Het gemiddelde transferbedrag daalde wel van het record van 2,6 miljoen euro van 2018 naar 2,43 miljoen euro vorig jaar.

Engelse clubs spannen de kroon

In totaal werden er in 2019 18.042 transfers geregistreerd, met betrekking tot 15.463 spelers van 178 verschillende nationaliteiten, een stijging van 9,1 procent. Voor slechts vijftien procent van die transfers moest er ook betaald worden. In 64,3 procent van de gevallen gaat het om vrije transfers, als het contract met de speler is afgelopen of werd beëindigd.

De bij de UEFA aangesloten landen en clubs zorgden voor 76 procent van de uitgaven, goed voor 5,05 miljard euro. Naar jaarlijkse gewoonte spannen de Engelse clubs de kroon met 1,36 miljard euro aan uitgaven aan inkomende transfers, gevolgd door Spanje met 1,15 miljard euro. Daarna gaapt er een stevige kloof met nummer drie Duitsland, dat 619 miljoen euro liet noteren. België staat met 164 miljoen euro, liefst 22,9 procent meer dan in 2018, op de achtste plaats, voor onder meer Portugal, Nederland en Turkije.

Opvallende stijging in Nederland

Uitgaande transfers brachten in ons land echter 266 miljoen euro op, een stijging van 64,6 procent, en een negende plaats internationaal. Opvallend is de stijging van 164,2 procent die de Nederlandse clubs lieten noteren: 366,3 miljoen euro brachten de uitgaande transfers op bij onze noorderburen. Met 874 miljoen euro is Engeland ook daar de leider.

Met een positieve balans van 102 miljoen euro is België wereldwijd zesde, na Portugal (346 miljoen euro), Brazilië (270), Nederland (246), Frankrijk (226) en Argentinië (103). Met een negatieve balans van 486 miljoen euro is Engeland de slechtste leerling van de klas, gevolgd door Spanje (336) en Italië (312).

Grootste geldstroom van Frankrijk naar Engeland

Transfers van Frankrijk naar Engeland brachten met 359 miljoen euro het meeste op. Wat aantal spelers betreft, is de tranferstroom van Brazilië richting Portugal het populairst, met 228 transfers richting het oude continent. Met bijna tweeduizend transfers in een jaar, met een totaalwaarde van 834 miljoen euro, zijn de Braziliaanse spelers dan ook het populairst.

Voor Belgen werd in totaal 451,3 miljoen euro betaald, 194,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat werd op de eerste plaats veroorzaakt door de recordtransfer van Eden Hazard naar Real Madrid en de overgang van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter.

Tot slot worden er ook steeds meer internationale transferbewegingen van minderjarigen geregistreerd: in totaal werden er in 2019 4.458 aanvragen ingediend, waarvan 92,7 procent werd goedgekeurd. Een verhuis van de ouders werd als belangrijkste reden/oorzaak aangehaald. De FIFA laat transfers van minderjarigen enkel bij uitzondering toe.

In het vrouwenvoetbal was er een stijging van 16,3 procent tot 588.748 euro. In totaal waren er 833 transfers, met betrekking tot 757 speelsters uit 81 landen. Dat leverde een stijging van 19,7 procent op in vergelijking met het jaar voordien.