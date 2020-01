Sophie Wilmès blikt terug op Davos: “Hier niet zijn, was een vergissing geweest”

Premier Sophie Wilmès blikt woensdag tevreden terug op haar tweedaagse bezoek aan het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ze is opgetogen dat ze een officieel bezoek aan de Democratische Republiek Congo in februari definitief heeft kunnen vastleggen en dat ze de banden met de Chinese e-commercegigant Alibaba heeft kunnen aanhalen. “Hier niet zijn, was een vergissing geweest”, zegt ze.