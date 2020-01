Frankrijk en VS vinden “globaal kader” om handelsoorlog te vermijden rond digitale taks

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, en zijn Amerikaanse collega Steven Mnuchin zijn een “globaal gemeenschappelijk kader” overeengekomen rond de digitale taks die Frankrijk invoerde. Dat heeft Le Maire woensdag na afloop van het overleg in Davos verklaard. De taks die Amerikaanse digitale reuzen als Google en Facebook moeten betalen, is een doorn in het oog van Washington, dat met sancties dreigde tegen Franse producten.