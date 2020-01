Elise Mertens (WTA 17) plaatste zich woensdag moeiteloos voor de tweede ronde. In minder dan een uur zette ze de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86) opzij met 6-2 en 6-0. Komende nacht kan ze revanche nemen op Heather Watson.

“Er stond heel veel wind maar ik voelde mij goed. Ik was heel geconcentreerd”, zei Mertens na haar vlotte zege. “Zij maakte enorm veel fouten, sloeg geen twee ballen na elkaar in de baan. Enerzijds was ...