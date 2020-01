OH Leuven versterkt aanval met Canadees Tristan Borges

Oud-Heverlee Leuven heeft de 21-jarige Canadees Tristan Borges aangetrokken. De aanvallende middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor 2,5 seizoenen.

Borges komt over van het Canadese Forge FC. Daarmee veroverde hij in 2019 de titel in de Canadian Premier League. Met dertien goals werd hij topschutter en hij kreeg ook de prijs voor “Speler van het jaar” en “Beste jongere van het jaar”.

OHL, winnaar van de eerste periode in 1B, omschrijft zijn aanwinst als “een linksvoetige, polyvalente aanvallende middenvelder die zowel op de posities 8, 9 en 10 uit de voeten kan”.

De Canadees met Portugese roots voetbalde eerder in de jeugd bij Heerenveen. Hij versierde deze maand een eerste cap voor de nationale ploeg.

“Met Tristan Borges halen we een jonge, zeer beloftevolle speler die snelheid en explosiviteit toevoegt aan onze selectie”, zegt technisch directeur Wim De Corte. “Tristan ontwikkelde zich het afgelopen jaar enorm wat leidde tot een eerste selectie voor de Canadese nationale ploeg. We zijn dan ook verheugd dat Tristan Borges ons project boven een aanbieding uit de MLS koos en zich samen met OHL verder wil ontwikkelen.”