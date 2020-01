ROYALS. Peetouders van baby Archie nu toch bekend, nicht van prinses Diana promoot melk

Al sinds de geboorte van baby Archie wordt gespeculeerd over wie zijn peetouders zijn. Nu is er eindelijk een verlossend antwoord gekomen. De Noorse prinses Ingrid Alexandra vierde haar 'sweet sixteen' en Camilla maakte een pijnlijke uitschuiver. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen deze week.

Toen Archie op 6 juli 2019 gedoopt werd, werd wel een officieel document vrijgegeven van het event, maar van de peetouders was daarop geen spoor te bekennen. Al een tijdje circuleerden de namen van de bekende vrienden van prins Harry en Meghan Markle, zoals bijvoorbeeld Serena Williams of George Clooney. Ook Mark Dryer (foto) werd naar voren geschoven door de Britse pers, en daarover blijken ze het nu wel bij het rechte eind te hebben.

In The Sunday Times werd onthuld wie de meter en peter(s) van het kleine jongetje zijn. Dryer, die stalmeester was en werd beschouwd als Harry’s tweede vader, kreeg de titel van peter. Ook die van meter gaat naar iemand uit de dichte kring van de prins: Tiggy Pettifer. Pettifer, die nu 54 is, was tussen 1993 en 1999 de nanny van Harry en William en stond hen ook bij toen ze in 1997 hun moeder verloren. De twee prinsen zijn nog altijd close met haar en zelf de peetvaders van haar zonen Fred en Tom.

Eerder was ook al bekendgeraakt dat Harry’s vriend Charlie van Straubenzee een van de peters is. Meghan had duidelijk dus niet al te veel in de pap te brokken als het op het kiezen van peetouders aankwam, tenzij er de komende maanden nog namen zullen opduiken.

Koningin Mathilde vierde deze week haar 47ste verjaardag. Via sociale media bedankte ze iedereen voor de vele gelukwensen. Daarbij hoorde ook een nieuw portret van de jarige koningin. Dinsdag trok ze vervolgens met koning Filip naar Davos in Zwitserland om er het World Economic Forum bij te wonen.

In de nasleep van het vertrek van prins Harry en Meghan Markle uit Engeland komen er ook meer en meer reacties uit de andere Europese koningshuizen. Zo stak de Nederlandse prins Constantijn hen een hart onder de riem en noemde het koppel “dapper”. Opvallend was ook de reactie van stiefmoeder Camilla toen haar werd gevraagd of ze hen zou missen. “Hmmmmm. Natuurlijk”, antwoordde ze weifelend toen een reporter haar die vraag stelde. Het leverde volgend bizar beeldfragment op.

Prinses Astrid is deze week in Nepal voor een vijfdaags bezoek. Ze wordt daarbij vergezeld door haar echtgenoot prins Lorenz. Ze zal er onder meer enkele projecten bezoeken van Damiaanactie. Ze is sinds 2010 voorzitter van die organisatie en nam toen de fakkel over van Fabiola. Na een bezoek aan India in 2011 is het haar tweede humanitaire reis met Damiaanactie.

De Noorse prinses Ingrid Alexandra vierde dinsdag haar zestiende verjaardag. Ter gelegenheid van de feestelijke gebeurtenis deelde het Noorse koningshuis een nieuw portret van de prinses. “Vandaag is prinses Ingrid Alexandra 16 jaar geworden. Daarom is deze nieuwe foto gemaakt!”, staat er te lezen. Ingrid Alexandra is de dochter van prins Haakon, de huidige troonopvolger, en zelf tweede in lijn voor de troon.

Negen jaar geleden is het al dat prins William en Kate Middleton hun jawoord gaven aan elkaar. Tijdens een receptie in Buckingham Palace ter gelegenheid van de UK-Africa Investment Summit verklapte de tweede in lijn voor de troon waarom Afrika voor hem zo bijzonder is.

Hij vroeg er Kate in oktober 2009 namelijk ten huwelijk. “Afrika heeft een heel speciale plaats in mijn hart. Kort nadat mijn moeder was gestorven, nam mijn vader mijn broer en mij mee naar het continent. Ik kon mij dan ook geen betere plaats dan Kenia bedenken om op een knie te gaan zitten.”

En dan nog een opmerkelijk beeld. Kitty Spencer, de nicht van de betreurde prinses Diana, maar reclame voor een Chinees melkmerk. Dat merk is onderdeel van de Yili Group. In een campagne is ze te zien met een tas in haar hand. Ook Peter Philips, kleinzoon van de Queen, verscheen eerder in een Chinese zuivelreclame. Hij werkte in opdracht voor Jersey Cattle Fresh Milk. Hij wordt aangekondigd als de kleinzoon van de Queen. Liggen er prins Harry en Meghan Markle ook soortgelijke opdrachten te wachten nu ze onafhankelijker zijn?