TREND. Futuristische laarzen zoals in ‘The Matrix’

Goed nieuws voor fans van stoere laarzen: de nieuwe generatie is robuuster, futuristischer en populairder dan ooit. Ze domineerden de catwalks en topmodellen onder wie Bella Hadid en Hailey Bieber trotseren de winterkou in deze boots die zo uit ‘The Matrix’ lijken te komen. Tijd om plaats te maken in de schoenenkast voor een eigen paar?

De nieuwe, stoere boots zien er net iets vervaarlijker uit dan de klassieke zwarte veterlaars. Je herkent ze aan de bombastische zool met diepe groeven of prominente, rubberen accenten. De top is meestal stomp en de glanzende afwerking van het leer geeft er een samen met eventuele riemen en opbergvakken een extra combat-toets aan.

Modehuizen Prada, Bottega Veneta en Miu Miu zijn enkele luxemerken die de boots, ook een onderdeel van Trinity’s outfit in de ‘Matrix’-films, in hun gamma hebben. Deze stijl geeft Hollywoodsterren inspiratie. Zij combineren de lederen schoenen graag met een lange jas in leer, bij wijze van knipoog aan de trilogie. De boots laten zich verder mooi combineren met jeans. Voor gothic-invloeden kun je matchen met een korte of lange jurk, stuks met mesh of nog meer leer.

Shopping: 1. Pull & Bear - 49,99 euro / 2. Dr. Martens - 240 euro / 3. Sacha - 75,59 euro / 4. Asos - 66,99 euro / 5. Chloé - 395 euro