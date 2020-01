Airbnb laat je met Valentijn slapen in het bed uit ‘Romeo & Julia’

Boekingssite Airbnb heeft een wedstrijd gelanceerd waarbij één koppel met Valentijn een romantische overnachting kan winnen. De gelukkigen mogen slapen in de legendarische balkonkamer, bekend uit Shakespeare’s ‘Romeo & Julia’, in het Italiaanse Verona.

Het zogenoemde Casa di Giulietta wordt in de wereld van de literatuur gezien als de officiële verblijfplaats van Julia en ligt in het centrum van Verona op een heel beschermde site. Een ijzeren poortje tussen een muur, die met kauwgom is beplakt, belet toeristen om onder het balkon te gaan staan. Het biedt wel een beperkt zicht op haar gewezen slaapkamer en het koertje waar ze op uitkeek.

Maar voor een gelukkig paar gaat dat poortje én de toegang tot de kamer misschien wel open. Het enige wat de verliefde zielen moeten doen? Tegen 2 februari in hun pen kruipen en neerschrijven hoe hun liefdesrelatie is ontstaan in een brief, gericht aan Julia en haar secretaresses. Met een beetje geluk springt jouw romance eruit en overnacht je in de sprookjesachtige ruimte.

Al zal er misschien weinig tijd zijn om te slapen in het bed, dat nog steeds hetzelfde is uit de verfilming van het liefdesverhaal in 1968. De winnaars mogen immers fanbrieven die Julia krijgt doornemen én beantwoorden (dat zijn er zo’n 50.000 per jaar). Ze krijgen ook nog een diner bij kaarslicht, kookdemonstratie van sterrenchef Giancarlo Perbellini, een rondleiding door het hele huis én een speciale toer door de Italiaanse stad, die volledig in het teken staat van de liefde.

Je kans wagen, doe je hier.