In New York opent een museum de deuren dat volledig aan hiphop gewijd is

New York City krijgt er nog een groot museum bij, meer bepaald eentje in de Bronx dat volledig in het teken staat van de hiphopcultuur. Die wijk wordt algemeen beschouwd als de bakermat van het muziekgenre.

Alsof New York City nog niet genoeg trekpleisters en musea telde, komt er binnenkort nog eentje bij. Dit jaar wordt aan de bouw begonnen van het Universal Hip Hop Museum en het is de bedoeling dat het tegen 2023 voor het grote publiek toegankelijk zal zijn. Onder andere artiesten als Nas, Q-Tip en LL Cool J. zegden al hun medewerking toe.

In het museum zal de bezoeker meegenomen worden langs de geschiedenis van de hiphop, van de jaren zeventig tot nu. Niet alleen de muziek zelf krijgt een plaatsje, maar ook andere elementen uit de cultuur zoals breakdance, graffiti en dj’s en MC’s komen aan bod.

Dat voor de Bronx wordt gekozen, is geen toeval. De wijk had jarenlang een slechte reputatie, maar is aan een opleving bezig. Bovendien is het daar dat het genre werd geboren. Ook heel wat bekende rappers komen uit de wijk, denk maar aan Grandmaster Flash, Mary J. Blidge, Fat Joe en Cardi B.