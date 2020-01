Australië heeft dit jaar al te maken gekregen met extreme branden, overstromingen en hagel. Nu waarschuwen experts ook nog om op te passen voor de dodelijke trechterspinnen, of funnel-web spider, die nu door de “perfecte omstandigheden” gedijen.

De trechterspinnen in de vochtige gebieden van Oost-Australië staan bekend om hun zeer toxisch en snelwerkend gif. Woensdag liet het Australian Reptile Park, gevestigd in de staat New South Wales, weten ...