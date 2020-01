Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zoekt geld voor nieuwe natuurinspecteurs, onder meer om de wolven te beschermen. Dat zei ze woensdag in het parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).

“Ik ben op zoek naar extra middelen om extra natuurinspecteurs te kunnen aanwerven, want ik ben het ermee eens dat we er te weinig hebben”, aldus Demir. “Die oefening loopt en ik hoop dat we daar zo snel ...