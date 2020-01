West-Vlaamse gouverneur wil drones inzetten om oversteek transmigranten via Belgische kust te voorkomen

Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen wil drones inzetten om te vermijden dat transmigranten van aan de Belgische kust de oversteek maken naar Groot-Brittannië. Daarvoor zal hij samenwerken met het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex en Noord-Frankrijk. Wanneer de drones kunnen worden ingezet, is nog niet duidelijk.

