Volgens weerman Frank Deboosere werd Limburg vandaag getrakteerd op een laagje industriesneeuw, maar zijn collega David Dehenauw heeft het dan weer over kristallisatie van mist. Eén ding is zeker: het heeft voor een stuk met vervuilde lucht te maken.

Vanochtend viel er een laagje sneeuw in Genk, Hasselt en Sint-Truiden. Er was geen sneeuw voorspeld, maar volgens Frank Deboosere ging het over industriesneeuw en motsneeuw. Bij industriesneeuw worden ...