Chris Froome kondigt comeback aan na zware val in Dauphiné

Zoals verwacht zal Chris Froome eind februari aan de start staan van de UAE Tour. Voor de viervoudige Tour-winnaar wordt het de eerste race sinds zijn zware val in het Critérium du Dauphiné half juni.

Het was een verschrikkelijke klap op 12 juni voor Chris Froome. De 34-jarige Brit kwam tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné ten val en knalde tegen een muurtje. Het verdict was hard: een gebroken dijbeen, een gebroken elleboog en een paar gebroken ribben.

Even werd gevreesd voor het einde van de carrière van Froome, maar de Brit wil per se terugkeren om een vijfde keer de Tour te winnen. Al liep de revalidatie moeilijk. Tijdens de Tourpresentatie kon de Brit amper stappen en enkele weken geleden keerde hij vervroegd terug van de ploegstage van Ineos. Maar eindelijk is er licht aan de tunnel, dat liet Froome zelf weten op zijn sociale media. “De trainingen in Gran Canaria gaan erg goed, dus ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik aan de start zal staan van de UAE Tour.”

De UAE Tour, de enige rittenkoers in de World Tour in het Midden-Oosten, wordt gereden van 23 tot en met 29 februari. Het heeft ook enkele klimritten. Vorig jaar won Primoz Roglic de wedstrijd.