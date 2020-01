Onrustwekkende verdwijning: wie heeft Lucas (13) in zijn Harry Potter-trui gezien?

Child Focus heeft woensdag een opsporingsbericht verspreid vanwege de onrustwekkende verdwijning van Lucas Backeljau, een jongen van dertien jaar. Hij is sinds dinsdag vermist in Evere.

Lucas is 1,65 meter groot en is tenger gebouwd. Hij draagt een bril en heeft donkerbruin haar. De jongen gaat gekleed in een donkerrode sweater van Harry Potter, waarover hij een grijze vest aanheeft, en draagt een marineblauwe linnen broek en sportschoenen met een witte lijn. Hij heeft een grijze rugzak.

Getuigen kunnen zich melden op het nummer 116 000. Dat is de klok rond bereikbaar.