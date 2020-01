Maasmechelen -

Herman van Veen is een culturele veelvraat. Hij schildert, hij schrijft en hij zingt natuurlijk. Hij toert nu door de lage landen om zijn 75ste verjaardag te vieren. Check dat eindakkoord in Carré op zijn speellijst: in-druk-wek-kend. Hier mag u hem een poen geven in Maasmechelen en Hasselt.