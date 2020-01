Antwerps label Vier kondigt samenwerking aan met Sebago

Vier Antwerp heeft bekendgemaakt dat het samen met Sebago, zowat het bekendste bootschoenenmerk ter wereld, twee schoenen uitbrengt in een opvallende zebra- en jachtluipaardprint.

In navolging van andere bekende boetieks als Oi Polloi in Londen, Nitty Gritty in Stockholm en Mini in Madrid is het nu de beurt aan de Antwerpse winkel Vier om een samenwerking aan te gaan met Sebago. De modellen Cityside en Campside worden uitgebracht in respectievelijk een luipaardmotief en met zebrastrepen, een knipoog naar de versiering op de muren in de winkel van het label in de Kammenstraat.

De samenwerking wordt beschreven als een “virtuoze, edgy synergie tussen beide werelden”. “Waar Sebago al meer dan zeventig jaar naam en faam vergaart mede door endorsement door de groten der aarden, wist Vier het in een mum van tijd te schoppen tot de favoriete shop van hedendaagse meesters als Raf Simons en Kendrick Lamar”, klinkt het in het persbericht.

De schoenen zullen vanaf 23 januari verkrijgbaar zijn in de winkel van Vier en via de webshop. Een paartje kost 240 euro.