Harry en Meghan waarschuwen paparazzi

De Britse Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben ermee gedreigd gerechtelijke stappen te zetten na de publicatie in de tabloids van foto’s die de hertogin van Sussex met haar zoontje Archie in Canada tonen, zo hebben Britse media geschreven.

Volgens de krant The Guardian en de zender Sky News voeren de advocaten van het prinsenpaar aan dat de foto’s genomen zijn door een fotograaf die in de struiken verstopt zat op Vancouver Island, waar prins Harry maandagavond aankwam. Ze klagen dat paparazzi met telelenzen permanent op Vancouver Island zitten om hen in de gaten te houden.

De kranten The Sun en Daily Mail publiceerden dinsdag foto’s die de voormalige Amerikaanse actrice met haar acht maanden oude zoon in een draagzak tonen terwijl ze op wandel is met haar twee honden.

In de herfst lanceerde het paar al procedures tegen bepaalde kranten wegens schending van de privacy en het onderscheppen van telefoongesprekken. “Ik heb mijn moeder verloren en zie mijn vrouw nu het slachtoffer worden van dezelfde sterke machten”, had de jongste zoon van Lady Di toen gezegd.