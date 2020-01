Verre van glamoureus: modellen Chanel bibberen in de kou

Wie mooi wil zijn, moet afzien, heeft Chanel vast gedacht. Tijdens de Parijse modeweek voor de haute couture liet het Franse modehuis haar modellen koukleumend de catwalkshow afwachten.

Het was een opvallend beeld voor het begin van de haute couture modeshow van Chanel. De modellen stonden te klappertanden van de kou. De meisjes kregen een glanzende folie ter bescherming. Onder hen ook het Amerikaans topmodel Kaia Gerber, de achttienjarige dochter van Cindy Crawford, en Gigi Hadid.

Voor de voorstelling van hun lente- en zomercollectie lieten de designers zich inspireren door oprichtster Gabrielle ‘Coco’ Chanel, die eind negentiende eeuw als weesmeisje opgroeide in een klooster in Aubazine in centraal-Frankrijk. Het Grand Palais in Parijs, de immense en moeilijk te verwarmen tentoonstellingshal, was daarom omgevormd tot de kloostertuin van een abdij.