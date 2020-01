Vrijwilligers steken handen uit de mouwen voor nieuwbouw KSA

Reppel

Bocholt - Bijna twee jaar geleden werden de plannen voor Villa Replo uit de doeken gedaan. Intussen steken heel wat vrijwilligers hun handen uit de mouwen voor de bouw van het nieuwe jeugdlokaal voor KSA Reppel. In het voorjaar zal begonnen worden met de werken aan de dakstructuur.

Na de informatievergadering aan de inwoners van Reppel over de bouw van 'Villa Replo' in februari van 2018, werden in maart van datzelfde jaar al de fundamenten gegoten. Vanaf die datum werd er systematisch met een groep enthousiaste vrijwilligers aan de bouwwerken gewerkt. De werken worden uitgevoerd door een 15-tal vrijwilligers, die afwisselend op zaterdagvoormiddag het beste van zichzelf geven. Zij doen dit met veel plezier en met een knipoog naar de jeugdbeweging. Hun werk wordt dan ook door iedereen erg gewaardeerd. Vrouwen uit de buurt verwennen de 'bouwvakkers' dan ook wekelijks met geurende koffie en lekker gebak. Er is eveneens een goede samenwerking met lokale aannemers en zelfstandigen die met plezier hand- en spandiensten verlenen aan het bouwproject.

Het ontwerp van Villa Replo is ook gegroeid vanuit een sterke lokale verankering. Het ontwerp is van de hand van de in Reppel opgegroeide architecte Anne G. Op dit moment loopt fase 5, het plaatsen van de betonbalken en metselwerken op zijn laatste benen. In het voorjaar zullen de werken aan de dakstructuur (fase 6) aanvatten. Terwijl de groep vrijwilligers nu vooral bezig is met de bouwwerken, engageert de leiding zich vooral voor de activiteiten met de kinderen. De samenwerking en communicatie tussen beide groepen verlopen hoofdzakelijk via social media.

Voor wie een centje kan missen of zijn/haar hulp wil aanbieden, elke ondersteuning is nog steeds welkom!

(Foto's: Anne Geerits)