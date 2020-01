Internationale meeting in Mosa-RT

Maaseik - Van maandag 13 tot en met zondag 19 januari organiseerden de leerlingen van het seminarie Erasmus+ een internationale meeting op school. Ze verwelkomden 18 leeftijdsgenoten uit drie partnerscholen van Litouwen, Roemenië en Portugal.

De leerlingen hadden een afwisselend programma uitgewerkt voor hun gasten met onder andere presentaties in het Engels over de verschillende landen en scholen, een workshop green energy door CleanTechPunt, guided tours in Maaseik en Brussel, een escape game in de school, … Verder stond ook een officiële ontvangst op het stadhuis op het programma.

Erasmus+ is voor de leerlingen steeds een boeiende ervaring. Daarom hebben we op school maar liefst twee projecten lopen. Zo vertrekken binnenkort zes leerlingen voor het tweede project Digital Days naar Zweden.