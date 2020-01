De tijdelijke economische werkloosheid onder arbeiders klokte voor 2019 af op 0,95 procent, of het hoogste peil van de laatste vier jaar. In 2018 ging het nog om 0,62 procent.

Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta woensdag op basis van gegevens van arbeiders in dienst bij 32.000 werkgevers uit de private sector. De eerste negen maanden van 2019 was er al een stijging in vergelijking ...