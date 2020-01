Nieuw recordjaar voor buitenlandse investeringen in Vlaanderen

Buitenlandse bedrijven investeerden in 2019 5,2 miljard euro in Vlaamse vestigingen, verspreid over 258 nieuwe projecten en samen goed voor 5.384 extra jobs. Dat maakt van 2019 een absoluut recordjaar, meldt Flanders Investment & Trade (FIT), het agentschap dat bevoegd is voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeerders naar Vlaanderen. Vooral het fors gestegen aantal investeringen van Europese origine (67,05 procent) springt in het oog.