Antisemitisme en racisme binnenkort online te melden bij politie

Slachtoffers van antisemitisme, racisme en discriminatie zullen dat binnenkort online kunnen melden bij de politie. Dat zegt Kamerlid Michael Freilich (N-VA) op basis van een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Nu is de drempel naar de politie voor sommige slachtoffers te hoog en volgens Freilich is er bij de joodse gemeenschap “al lang geen vertrouwen meer” in gelijkekansencentrum Unia dat ook een onlinemeldpunt heeft.