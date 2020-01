Vrees voor sleutelbeenbreuk bij Diepenbekenaar Ben Hermans na val in Tour Down Under

Een dag nadat zowat alles misliep wat er kon mislopen in de sprint, hebben Caleb Ewan en Lotto-Soudal in de Tour Down Under van zich afgebeten. De Australiër pakte de zege na een sprint bergop, die ontsierd werd door een valpartij op 1,4 km van de streep. Diepenbekenaar Ben Hermans (Israël - Start-Up Nation) was het grootste slachtoffer. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. Jasper Philipsen werd vierde.