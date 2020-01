Formule 1 bereikte 1,9 miljard kijkers in 2019

Voor het derde jaar op rij heeft de Formule 1 als sport meer kijkers bereikt. In 2019 bereikte de Formule 1 maar liefst 1,922 miljard kijkers.

De Formule 1 bereikte het enorm hoge kijkcijfer via tv en haar digitale platformen. Naar de sport kijken gebeurt immers al lang niet meer alleen via tv maar ook via onder andere streaming.

Brazilië, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Nederland blijven de belangrijkste markten voor de Formule 1. De grootste procentuele stijging wat het aantal kijkers betreft vinden we terug in Polen. Daar zorgde de F1-comeback van Robert Kubica voor een stijging van maar liefst 256 procent, gevolgde door de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (+228%).

Ook in Griekenland (+75%), Nederland (+56%), Italië (+29%) en Duitsland (+23%) zagen we enorm grote stijgingen wat de kijkcijfers betreft. In de Verenigde Staten en China beperkte de groei zich tot respectievelijk zeven en vijf procent.

De GP van Italië, die voor het eerst in jaren door Ferrari gewonnen werd, had het grootste aantal kijkers: 112 miljoen kijkers zagen Charles Leclerc winnen, het grootste aantal sinds de GP van Mexico in 2016.

Ook op de sociale media groeide de Formule 1 aanzienlijk. Het aantal volgers op de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en YouTube) groeide met 32,9 procent in vergelijking met 2018. De F1 behaalde tot slot op haar digitale platformen meer dan 1 miljard pageviews, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018.

