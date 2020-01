Impeachment-proces van start: Trump droomt van ‘spoedprocedure’

Snelheid maken was op de eerste dag van het impeachment-proces duidelijk de inzet van de Republikeinen achter Donald Trump. Om het verzamelen van bewijs zo moeilijk mogelijk te maken, aldus zijn tegenstanders. Om de zaak zo snel mogelijk te begraven en op 4 februari zijn State of the Union met vleugels te kunnen uitspreken, als het van Trump zelf afhangt.