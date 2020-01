Huize Sint-Vincentius, dat jongeren in kwetsbare leefsituaties begeleidt, gaat in Herk-de-Stad een opvanghuis voor slachtoffers van tienerpooiers openen. “De slachtoffers zullen er in een warme en familiale sfeer opgevangen worden”, zegt Fran Segaert, directeur van Huize Sint-Vincentius.