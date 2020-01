Belg (41) verdacht van moord op Zuid-Afrikaanse (20) geeft zich na 6,5 jaar aan

Een Zuid-Afrikaanse Belg heeft zich na een vlucht van zes jaar en vier maanden aangegeven bij de politie in Benoni. Jurgen V. (41) wordt ervan verdacht de 20-jarige Chantelle Barnard in april 2011 verkracht en op gruwelijke wijze vermoord te hebben. Hij betaalde de borg en verdween in aanloop naar het proces spoorloos. “We zijn extatisch”, reageren de moeder en broer van het meisje in Zuid-Afrikaanse media.