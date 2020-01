Meisje (15) werd gepest om haar ouder uiterlijk, maar ingrijpende operatie levert verbluffend resultaat op

De vijftienjarige Xiao Feng was overgelukkig toen ze haar ‘nieuwe’ gezicht voor het eerst te zien kreeg. Het tienermeisje leed sinds haar geboorte aan progeria, een verouderingsziekte waardoor haar gezicht al op jonge leeftijd veel rimpelingen vertoonde. Een zeer ingrijpende operatie bracht redding, met verbluffende resultaten.

Feng had zwaar te lijden onder haar ziekte. Zo werd ze lange tijd gepest op school, had ze geen vrienden en voelde ze zich erg onzeker over haar uiterlijk. Ze zocht naar hulp bij lokale filantroop Guo Mingyi. “Ik ben vijftien jaar oud, maar heb het gezicht van een zestigjarige”, klonk het wanhopig bij het meisje. Haar oproep wierp gelukkig zijn vruchten af. Met de hulp van Guo wisten ze dankzij inzamelingsacties omgerekend ruim 23.000 euro bijeen te brengen. Genoeg geld om de behandeling te bekostigen.

Opmerkelijk: het ziekenhuis besloot om het gros van de medische kosten te annuleren. “Zo kan het geld gebruikt worden voor haar verdere herstel en studies”, aldus dokter Shi van Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital. De operatie zelf, die op 29 december plaatsvond, werd een huzarenstukje: pas na 7,5 uur was de chirurgische ingreep volledig afgerond.

Sindsdien werd Feng gevraagd om niet de spiegel te kijken tot op een lokaal evenement haar ‘nieuwe’ gezicht werd onthuld. Ze kon haar geluk niet op. Net als haar ouders, die haar prompt een knuffel gaven. “Dit is de gelukkigste dag van haar leven”, reageerde de vader nadien. “De nacht na haar operatie heb ik geweldig geslapen. Vanaf dan geloofde ik erin dat de dokters haar aandoening konden verhelpen en haar een gelukkige toekomst garanderen.”