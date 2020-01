Rusland heeft nieuwe minister van Sport en die moet dopingschandaal bezweren

Vladimir Poetin heeft dinsdag in Rusland Oleg Matytsin tot nieuwe minister van Sport benoemd. Hij vervangt Pavel Kolobkov en moet proberen de Russen weer een geloofwaardig statuut te bezorgen in de mondiale sportwereld. Rusland werd in december door het Wereldantidopingagentschap (WADA) nog voor vier jaar uitgesloten van alle grote sportcompetities.

Rusland wordt al sinds 2015 verdacht van een verregaand staatsgeorganiseerd dopingsysteem. Het gaat wel nog in beroep bij het internationaal sporttribunaal (TAS) tegen de schorsing van vier jaar. Vitali Moetko was minister van Sport toen het schandaal losbarstte en bleek een spilfiguur te zijn. Hij moest opstappen, maar nu vertrekt dus ook zijn opvolger Kolobkov. Zijn vervanger is momenteel voorzitter van de internationale universitatie sportfederatie (FISU).

Joeri Ganoes, directeur van het Russisch antidopingagentschap (Rusada) en in het verleden al enkele keren pleitbezorger van een strenge jacht op valsspelers in eigen land, is tevreden met de komst van Matytsin. “Hij heeft een moderne kijk op de problemen. Ik ben optimistisch”, zegt hij.