Alken - Dinsdagvoormiddag is in de Leemkuilstraat een inbraak in een huis vastgesteld. De daders hadden een ruit verbrijzeld. Er werd niets gestolen. De avond voordien was in dezelfde straat ook al in een huis ingebroken. Dit door het glas van een schuifraam stuk te slaan. Daar werden alle kamers doorzocht maar lijkt er ook niets weg te zijn.