TIPS. Dansen om te schrobben, scrubben voor een jongere huid

Al dansend poetsen

Dansje placeren in de living? Dan kun je evenwel van de gelegenheid gebruikmaken om de vloer te poetsen met al je glijdende bewegingen. Zeeman, heeft pantoffels ontworpen met een zwabber aan de onderkant… kwestie van multifunctioneel te zijn. Koop er gerust ook voor je lief of huisgenoot. Nu gewoon nog even samen twisten. De schoonmaakslippers kosten 2,99 euro per paar.

Blokken in de discotheek



Van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 januari zet Versuz in Hasselt de deuren open voor blokkende studenten tijdens ‘Red Bull Study Club’. Op deze dagen dus geen knallende beats door de luidsprekers, maar een plek waar je de hele dag en nacht door kunt studeren met je vrienden. Elke dag is er tijd voor een pauze in de vorm van een silent disco of een yogasessie.

Scrub voor het gezicht

Deze peeling van AD Phar met onder andere fruitzuren, abrikozenpitpoeder en ureum, belooft een kuur die op drie verschillende manieren (chemisch – mechanisch en enzymatisch) inwerkt om een jongere uitstraling te krijgen. Ook pigmentvlekjes en rimpels moeten bij gebruik vervagen en tot een fijnere huidstructuur leiden. Kostprijs: 58 euro. Bij de (online) apotheek.

Nineties jeans

Het modemerk Weekday heeft haar katoendoel voor 2020 gehaald en viert dat met een nieuwe collectie die knipoogt naar eind de jaren negentig. Dat vertaalt zich in een lijn vol jeans met een lage taille, zodat je string kon komen piepen. Er zitten uiteraard satijnen exemplaren van de minuscule onderbroeken bij en denim girdels. Verkrijgbaar vanaf 23 januari vanaf 12 euro.