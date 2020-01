Oudsbergen -

Op de N76 in Plockroy zijn dinsdag even na 17 uur twee auto’s gebotst. Een auto kwam in de gracht terecht, de tegenpartij belandde tegen een paal. De ambulance kwam ter plaatse. De verwondingen van de slachtoffers vielen mee. Ze konden allemaal ter plaatse worden verzorgd. Ook al gebeurde het ongeval in volle avondspits, het veroorzaakte weinig hinder. Het verkeer vertraagde enkel op de plek waar de wrakken stonden. Die werden getakeld.