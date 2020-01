Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik beloven vuurwerk op 22 en 26 april

De Waalse klassiekers van 2020 zijn dinsdag in Luik voorgesteld door de plaatselijke autoriteiten en organisator Amaury Sport Organisation (ASO). De 84e Waalse Pijl vindt plaats op 22 april. De 106e editie van Luik-Bastenaken-Luik is op 26 april voorzien. Alpecin-Fenix, het team van de Nederlander Mathieu van der Poel, kreeg een wildcard voor beide koersen.

Herve ontvangt voor de eerste keer de start van de Waalse Pijl. Voor de 35ste keer ligt de finish bovenop de Muur van Hoei. De mannenwedstrijd, in 2019 gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe, wordt voorafgegaan door de 23e editie van de vrouwenwedstrijd. Vorig jaar gingen de bloemen daarin naar de Nederlandse Anna Van der Breggen.

De Waalse Pijl bij de mannen is 202 kilometer lang, met drie passages - waarvan de aankomst - op de top van de legendarische Muur van Hoei. Het parcours voor de vrouwen over 124 kilometer doet de Muur van Hoei twee keer aan. Weinig nieuwigheden werden aangekondigd, al wordt de Chemin des Gueuses in Marchin in de komende editie opgereden in plaats van de Côte de Cherave.

Jakob Fuglsang was vorig jaar de beste in Luik-Bastenaken-Luik. Foto: BELGA

Dit jaar krijgt het peloton 256 kilometer voorgeschoteld in Luik-Bastenaken-Luik. Het startschot wordt gegeven op de Place Saint-Lambert in Luik. Voor het tweede jaar op rij ligt de aankomst op de Boulevard d’Avroy. Tussen km 163 en km 183 zijn er de beklimmingen van de Mont-le-Soie, Wanne, Stockeu en Haute-Levée. In het laatste uur koers krijgen de renners nog de Col du Rosier, de Col du Maquisard, La Redoute, de Côte de Forges en La Roche-aux-Faucons, die laatste op 15 kilometer van de meet, voor de kiezen. De vierde editie voor vrouwen gaat over 136,5 kilometer van Bastenaken naar de boulevard d’Avroy in Luik, met onderweg de Wanne, Haute-Levée, Vesquée, La Redoute en La Roche-aux-Faucons.

De Deen Jakob Fuglsang triomfeerde in 2019 in La Doyenne. Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Annemiek van Vleuten.

Naast de negentien WorldTour-teams kregen het Franse Direct Energie en Circus-Wanty Gobert als de nummers één en twee uit de UCI ProTeam-ranking van vorig seizoen automatisch startrecht voor de twee Ardense klassiekers. De wildcards gingen naar Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise, het Franse Arkéa-Samsic en Wallonie Bruxelles.