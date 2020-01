Tourbaas vol lof over Remco Evenepoel: “Hij kan vanuit het niets aanvallen”

Christian Prudhomme heeft dinsdag bij de voorstelling van de Waalse klassiekers in Luik zijn licht laten schijnen op Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step). De Fransman, die aan het hoofd staat van organisatie Amaury Sport Organisation (ASO) verwacht veel van de 19-jarige Belg. “Hij behoort tot een opkomende generatie renners die op elk moment kan aanvallen”, vertelde Prudhomme.

Evenepoel start komend voorjaar normaal voor het eerst in zijn profcarrière in de Ardense klassiekers. “Hij is zo een van die renners die de platgetreden paden verlaat”, verklaarde Prudhomme. “We hebben dat de voorbije maanden nog gezien, met de winst van Egan Bernal in de Tour de France, of Mathieu van der Poel die misschien start in de Waalse Pijl. Dat soort youngsters is in staat om op dertig, veertig, ja zelfs vijftig kilometer van de meet vol gas te geven. Ze kunnen uit verloren posities terugkeren en doen er alles aan om te winnen.”

Foto: REUTERS

“Renners zoals Evenepoel zorgen voor een frisse wind”, vervolgde de Fransman. “Het is geweldig om hen aan de start te hebben. Ze tonen veel lef en durven hun kans te gaan. Ik val in herhaling en wil hem zeker niet te veel bewieroken, maar Evenepoel heeft de gave om vanuit het niets aan te vallen en dan succesvol te zijn.”