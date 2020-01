Racing Genk verlengt contracten van talenten Bryan Limbombe en Elias Sierra

Landskampioen Racing Genk heeft de contracten van jongeren Bryan Limbombe en Elias Sierra opengebroken en met meerdere seizoenen verlengd.

Hun vorige overeenkomsten zouden komende zomer aflopen. Daarin stond een optie tot verlenging, die nu geactiveerd werd. De achttienjarige Limbombe, die in 2017 werd weggehaald bij Zulte Waregem en zondag zijn competitiedebuut mocht vieren, ligt vast tot medio 2024. Hij is de jongere broer van Anthony en Stallone Limbombe. Jeugdproduct Sierra tekende tot midden 2023.

“De contractverlenging is voor allebei een beloning voor hun progressie en de prima indruk die ze nalieten tijdens het winterkamp in Benidorm”, klinkt het in de mededeling. “De langere overeenkomsten voor twee talentrijke achttienjarigen uit de eigen opleiding kaderen in de visie van de club om te blijven investeren in jonge spelers en hen volop kansen te geven om door te groeien naar het eerste elftal.”