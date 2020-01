Baby wordt geboren met 3,2 promille alcohol in bloed en overlijdt 3 weken later

In een ziekenhuis nabij de Poolse hoofdstad Warschau is twee weken voor Kerstmis vorig jaar een baby vroegtijdig geboren die 3,2 promille alcohol in zijn bloed had. De premature baby overleed uiteindelijk. De moeder, die toegaf dat ze gedronken had vlak voor de geboorte, werd opgepakt maar later vrijgelaten. Dat melden Poolse gerechtelijke bronnen aan DPA.