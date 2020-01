LIVE. Volg hier de Genkse gemeenteraad van het jaar

Genk - Vanaf 20.15 uur kan u hier de Genkse gemeenteraad van het jaar op de voet volgen. Op de agenda staan onder meer de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het centrummanagement. Ook zal er gedebatteerd worden over subsidies voor het invullen en verfraaien van handelspanden. Het ontwikkelen van een belevenisroute in het recreatieoord Kattevennen zal ter bespreking worden voorgelegd en er zijn interpellaties van onder meer Gaby Colebunders (PVDA), die meer wil weten over het tegoed aan vuilniszakken. Jos Lantmeeters (N-VA) heeft het over het informatieblad van de stad, dat hij ziet als propaganda. Geert Reyskens en Sabine Hoeven (beide N-VA) zetten de Bochtlaan in de schijnwerpers en Sabrina Cavaliere (N-VA) wil meer weten over het betalend parkeren voor het personeel van het ZOG. (cn)