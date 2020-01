Lamine haalt goud op Vlaams kampioenschap indoor

Eksel

Hechtel-Eksel - Nog maar net had Lamine Guisse de provinciale titel atletiek op de 200 meter indoor binnengehaald, en meteen toonde de jonge Ekselaar zich ook weer in uitstekende conditie door op het Vlaams kampioenschap indoor. Daar behaalde hij goud in dezelfde discipline.

Twee weken geleden mocht Lamine Guisse uit Eksel zich al provinciaal kampioen noemen op de 200 meter indoor en stond hij met zijn tijd op de tweede plaats in de Belgische ranking bij de scholieren heren. Zondag 19 januari heeft Lamine op het Vlaams kampioenschap indoor in Gent zijn tweede plaats op de Belgische ranking verstevigd door een nieuwe persoonlijke best tijd te lopen van 22”56 op de 200 meter indoor. Met deze prestatie behaalde hij de eerste plaats en mag hij zich Vlaams kampioen op de 200 meter indoor noemen. Ook behaalde hij op het Vlaams kampioenschap nog brons op de 60 meter in een tijd van 7”20. Met beide prestaties zet hij de clubrecords, die al op zijn naam stonden, nog een stuk strakker.

Op 1 maart vindt het Belgisch kampioenschap Indoor plaats en hoopt hij ook dan een podiumplaats te bemachtigen.