Ozzy Osbourne lijdt aan de ziekte van Parkinson. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een interview in Good morning America . “Het voorbije jaar is een vreselijke uitdaging geweest voor ons allemaal”, zei de Prince of Darkness.

Er doen al meer dan een decennium geruchten de ronde over de gezondheid van metalgrootheid Ozzy Osbourne (71). Het was een publiek geheim dat de Black Sabbath-zanger last had van onvrijwillige bevingen ...