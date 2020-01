Kortessemse cafébaas in Wuhan: “Enkel nog met een mondmasker de straat op”

In de Chinese miljoenenstad Wuhan gaat David Wilmots uit Vliermaalroot niet meer buiten zonder mondmasker na de uitbraak van een mysterieuze dodelijke longziekte. “De overheid heeft sinds maandag een versnelling hoger geschakeld, maar zo’n paniek als bij de SARS-dreiging is er nog niet”, zegt de vijftiger die er twee Belgian Beer Cafés uitbaat.

De teller van het coronavirus dat een ernstige longontsteking veroorzaakt, stond dinsdag op zes doden in China en nog eens 258 besmette patiënten. Het epicentrum ligt in Wuhan, een stad in het oosten ...