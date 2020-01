G-Voetballers van EMM vieren hun eerste gouden punt

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - De g-voetballers van niveau 4 hadden het seizoen 2019-2020 nog geen enkel punt kunnen behalen.

Maandag 20 januari was het feest op de terreinen van Koninklijk Sporting Wijchmaal, De Dijk Sportlaan in Peer.

De jongens van trainers Luc, Jos, Joeri en afgevaardigde Donmez speelden een "dijk" van een wedstrijd, scoorden driemaal en behaalden na een 3-3 eindscore hun eerste punt van het seizoen .

Na afloop was het alsof ze de finale van de Champions League hadden gewonnen.

De talrijke supporters vierden mee en de polonaise werd na afloop dan ook feestelijk ingezet.

De sportiviteit van beide ploegen was super, de leiding van scheidsrechter Johan Nelissen was uitmuntend, de supporters waren klasse en de trainers en begeleiders van beide teams verdienen een pluim. G-Voetbal een Feest !

Beide coaches zeiden achteraf dat elke wedstrijd zo mag eindigen.

Chapeau aan de g-voetballers van Wijchmaal en Maasmechelen.

En nu maar blijven trainen zodat er binnenkort een driepunter mag volgen.

Om de g-voetballers van Maasmechelen nog beter te maken, werd er afgelopen weekend, tijdens het pastafestijn van Futsal Rekem, een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Zaalvoetbalclub Rekem en G-Voetbal Maasmechelen. Naast de trainingen en wedstrijden op het veld is het de bedoeling om ook in de zaal te gaan trainen en unifiedwedstrijden te spelen met Futsal Rekem.