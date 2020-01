Hasselt -

Studenten aan het einde van hun studielatijn kunnen hernieuwde energie op doen in de ‘rage container’ die op de binnenkoer van de Blokbar in de Hasseltse Serre. “We voorzien 20 flessen per man”, vertelt Michael van ‘Rage room wreckit’ dat de container plaatst. “Gemiddeld gaan ze daar een tiental minuten aan de slag.”