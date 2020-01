Jan Jambon wijst gebruik van joodse karikaturen op Aalst carnaval af tijdens bezoek aan Auschwitz

Vlaams minister-president Jan Jambon vindt dat de carnavalisten van Aalst beter geen joodse karikaturen hadden gebruikt. “Ik denk dat de carnavalisten best zouden rekening houden met mensen die ze in het vizier pakken en de vraag stellen: ‘getuigt dit nog wel van goede smaak?’. Als je weet wat die bevolking meegemaakt heeft, is het dan echt nodig om in de sfeer van Aalst carnaval te trekken. Dus ik denk ook dat men dat beter niet gedaan had”, zo zei Jambon dinsdag aan Belga in de marge van een bezoek aan het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen.