VN-gezant voor Libië Ghassan Salame heeft zich in een dinsdag gepubliceerd vraaggesprek met de Duitse krant Die Welt gekant tegen het sturen van VN-vredestroepen naar Libië.

“Er is in Libië geen aanvaarding van buitenlandse troepen. In de internationale gemeenschap zie ik ook geen bereidheid om troepen te sturen”, zei Salame. “Ik streef daarom niet zo een militaire operatie ...